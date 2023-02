Ein Mann wollte in einem Supermarkt in Erfurt mehrere Dinge mitgehen lassen (Symbolbild).

Rabiater Dieb verteilt Kopfnuss und verletzt Ladendetektiv in Erfurt

Erfurt. In einem Erfurter Supermarkt ist ein 28-Jähriger beim Stehlen erwischt worden.

Ein rabiater Dieb hat Mittwochabend einen Ladendetektiv im Erfurter Norden verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, steckte der 28-jährige Täter in einem Supermarkt auf der Magdeburger Allee mehrere Dosen Deodorant im Wert von knapp 60 Euro in seinen Rucksack.

Als er von dem 41-jährigen Detektiv auf den Diebstahl angesprochen wurde, gab der polizeibekannte Mann dem 41-Jährigen eine Kopfnuss und verletzte ihn dabei im Gesicht.

Mit Hilfe mehrerer Zeugen konnte der Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der 28-Jährige muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls strafrechtlich verantworten.

