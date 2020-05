Radfahrer kollidiert in Erfurt mit Jogger – Jogger begeht Unfallflucht

Bei einem Unfall in der Erfurter Motzstraße am Donnerstagabend beging einer der Beteiligten Unfallflucht. Laut Polizei kam es am Abend zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Jogger. Der Radfahrer stürzte bei der Kollision und verletzte sich. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Jogger allerdings entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise die zur Aufklärung des Unfallhergangs beitragen können, werden unter der Telefonnummer 0361 / 74430 entgegengenommen.

