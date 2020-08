Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Radfahrerin in Erfurt überfallen

In Erfurt wurde eine Radfahrerin von einem 35-Jährigen angegriffen. Wie die Polizei am Montag informierte, sei die 20-Jährige am Samstagabend, gegen 20:10 Uhr, auf einen Radweg zwischen Töttleben und Kerspleben unterwegs gewesen, als der Mann sie vom Rad stieß, als sie an ihm vorbei fuhr. Die Frau ergriff die Flucht und verständigte die Polizei.

Die Beamten konnten den 35-jährigen Mann wenig später stellen. Während der polizeilichen Maßnahmen habe er Widerstand und geleistet und sich leicht verletzt. Aufgrund seines psychischen Zustandes sei er in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Die Kriminalpolizei Erfurt führe weitere Ermittlungen zu dem Fall.