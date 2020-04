Unbekannte haben am Mittwoch vom Gelände einer Firma in Erfurt einen Radlader gestohlen. Diese und weitere Meldungen der Polizei in Erfurt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Radlader im Wert von 25.000 Euro in Erfurt gestohlen

Radlader gestohlen

Fette Beute machten Diebe am Mittwoch in Erfurt: Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu einem Firmengelände in Mittelhausen und öffneten ein Scheunentor. In der Scheune befand sich ein Radlader, der vermutlich auf ein anderes Fahrzeug aufgeladen und abtransportiert wurde. Von dem schweren Gerät fehlt bisher jede Spur. Der Radlader hat einen Wert von knapp 25.000 Euro.

Diebe hebeln Kellerboxen auf

Drei hochwertige E-Bikes haben Diebe aus Kellern im Erfurter Süden gestohlen. Die Diebe machten sich in drei Mietshäusern im Kellerbereich zu schaffen und hebelten die Kellerboxen auf, teilte die Polizei mit. Es fehlen Fahrräder zwischen 1000 und 3500 Euro.

Baucontainer aufgebrochen

Im Rieth haben Diebe in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch einen Baucontainer aufgehebelt. Die Unbekannten stahlen Bargeld und mehrere Pavillons. Bereits am Vortag wurde auf dem Gelände des Sportzentrums ein Baucontainer geknackt, der als Lager diente. Laut den Angaben der Polizei erbeuteten die Unbekannten Kinderspiele im Wert von mehreren hundert Euro.

Polizei Erfurt fahndet mit Bildern nach Diebesduo

Weitere Blaulichtmeldungen