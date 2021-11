Radlader und Rasentraktor für 35.000 Euro aus Agrarbetrieb gestohlen - Beim Ausweichen überschlagen

Erfurt. Die Polizei meldet einen dreisten Einbruch und einen Unfall, bei dem der Verunglückte allein zurückgelassen wird.

Beim Ausweichen überschlagen

Montagabend kurz vor 19.30 Uhr kam es auf der Kreisstraße 12 zwischen Alach und Zimmernsupra zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Ein 20-jähriger Honda-Fahrer fuhr in Richtung Zimmernsupra. Kurz vor der Autobahnunterführung kam dem Mann ein weißer Transporter auf der Fahrbahnmitte entgegen. Der 20-Jährige fuhr daraufhin an den Fahrbahnrand. Beim Zurücklenken auf die Straße verlor er die Kontrolle über seinen Honda, fuhr gegen eine Leitplanke und überschlug sich anschließend. Der junge Mann konnte sein Fahrzeug ohne fremde Hilfe verlassen, während der Transporter-Fahrer seine Fahrt fortsetzte. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Sein Auto musste abgeschleppt werden.

Radlader und Rasentraktor aus Agrarbetrieb gestohlen

Unbekannte Täter brachen Montagmorgen in der Zeit von 3 Uhr bis 5.30 Uhr in einen Agrarbetrieb in Erfurt-Mittelhausen ein. Dazu beschädigten sie eine Stahlkette und öffneten das Schiebetor des Betriebes. Anschließend entwendeten sie aus einer Halle einen Radlader mit Schaufel und einen Rasentraktor im Gesamtwert von knapp 35.000 Euro. Der Sachschaden wird auf 50 Euro geschätzt. Zeugen, die zur Tatzeit in der Straußfurter Straße etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0261081 beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) zu melden.

