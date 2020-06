Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Radweg liegt auf Eis

Der landwirtschaftliche Weg zwischen Herbsleben und Gebesee ist immer noch Teil des Unstrut-Radwegs. Er sollte herabgestuft werden und damit nicht mehr öffentlich für Radfahrer freigegeben sein. „Gebesee hat den Beschluss zur Entwidmung bisher nicht gefasst“, informierte Herbslebens Bürgermeister Reinhard Mascher (CDU) kürzlich in der Gemeinderatssitzung. In Gebesee liege die Entscheidung auf Eis. Denn Gebesees Ortschef Peter Liebe (FDP) ist vom Amt als Bürgermeister zurückgetreten. Grund für die geplante Sperrung: Autos nutzen die Radtrasse als Abkürzung, was schon zu gefährlichen Begegnungen von Radfahrern und Autofahrer führte. Mit der Entwidmung entledigen sich die beiden Orte auch der Verantwortung für den Weg, der in einem sehr schlechten Zustand ist. Wenn ein Unfall passiert, wären die Gemeinden in der Haftung.

Der Vorschlag zur Sperrung war von Gebesee ausgegangen. Herbsleben hatte der Entwidmung bereits Ende Januar zugestimmt.