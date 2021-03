Rätselraten am Gelben Gut im Erfurter Norden

Ilversgehofen. Auf den Spuren der alten Ortseinfahrt von Ilversgehofen ergeben sich Ungereimtheiten.

Er dürfte einer der ältesten Ilversgehofener sein. Sein ganzes Leben hat Horst Rittmeister in dem Stadtteil Erfurts verbracht. Seine Kindheit, seine Jugend – nie hat es ihn in die Ferne gezogen. Er kennt alle Ecken und Enden, kann sich noch an die Blütezeit der Industrie erinnern, an die Schuhfabrik Hess, in der seine Großmutter arbeitete, an die Mineralwasserfabrik in der Poststraße, an das Unionkino am Rande des Ilversgehofener Platzes, in dem er am Sonntag die Jugendfilme anschauen durfte und an den „Alten Fritz“, sein einstiges Stammlokal. Im stolzen Alter von 89 Jahren beschäftigt ihn aber noch ein Rätsel, das er bis heute nicht lösen konnte – ein nicht erklärbares Dreieck des Straßenverlaufs, das auf alten Stadtplänen das Quartier zwischen der heutigen Wendenstraße und der Straße Am Gelben Gut fast diagonal zerschnitt.