Randalierer beschädigt acht Autos - Mehrere Keller ausgeräumt: Die Polizeimeldungen für Erfurt

Erfurt. Ein Randalierer hat auf dem Parkplatz eines Autohandels seiner Zerstörungswut freien Lauf gelassen und ein Einbrecher macht große Beute - Die Polizeimeldungen für Erfurt.

Acht Autos beschädigt

Seiner Zerstörungswut freien Lauf ließ ein Randalierer auf dem Parkplatz eines Autohandels im Norden Erfurts. Wie die Polizei am Freitag informierte, sei er in der Nacht zu Donnerstag auf das Gelände des Unternehmens gelangt und machte sich dort an mehreren geparkten Autos zu schaffen. Gewaltsam schlug er die Fensterscheiben von acht Fahrzeugen ein, bevor er unerkannt flüchtete. Wie hoch der angerichtete Schaden ist, sei Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Polizei.

Drei Keller ausgeraubt

Von Mittwoch auf Donnerstag machte sich ein Dieb im Norden Erfurts die Taschen voll. Der Unbekannte hatte sich laut Polizei Zugang zu einem Mehrfamilienhaus verschafft und ging in den Kellerbereich. Dort habe er Kellerboxen aufgebrochen. Er stahl mehrere Haushaltsgeräte, Bekleidung und Dekorationsartikel im Gesamtwert von ca. 3600 Euro. Eine Hausbewohnerin bemerkte den Einbruch Donnerstagabend und informierte die Polizei.

Polizei sucht Zeugen und Geschädigten

Bereits am 30. Oktober gegen 12:15 Uhr ereignete sich in der Moritzwallstraße in Erfurt ein Verkehrsunfall. Wie die Polizei am Freitag informierte, habe bei einem Fahrstreifenwechsel der Unfallverursacher mit seinem Opel ein vorausfahrendes Auto touchiert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen die Hinweise zu dem Unfallhergang machen können, sowie das vorausfahrende Fahrzeug, welches bei dem Unfall beschädigt wurde bzw. dessen Fahrer. Angaben zum Sachverhalt nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (0361/5743-25037) unter der Angabe der Vorgangsnummer 0283639 entgegen.

Luftgewehr gestohlen

Ein Einbrecher hatte es auf eine Gartenhütte im Süden von Erfurt abgesehen. Zunächst hatte sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Gartengrundstück verschafft, bevor er dann die Tür zur Laube aufbrach. Er durchwühlte den Innenraum und wurde schließlich fündig. Er steckte ein Luftgewehr im Wert von 200 Euro ein, bevor er unerkannt die Flucht ergriff. Der Langfinger hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Donnerstagvormittag entdeckte der Eigentümer den Einbruch und informierte die Polizei.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.