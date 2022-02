Randalierer wütet in Erfurt: Fleischerbeil fliegt von Balkon, Türen eingetreten und Schüsse abgefeuert

Erfurt. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses hat in Erfurt einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann zog randalierend durchs Haus und feuerte mehrere Schüsse ab.

Ein offenbar verwirrter Mann hat am Samstagabend in Erfurt für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Laut Polizei gingen gegen 19.30 Uhr mehrere Meldungen beim Polizeinotruf ein, dass ein Bewohner in einem Mehrfamilienhaus randalierend durchs Gebäude zieht und unter anderem ein Fleischerbeil von einem Balkon geworfen habe.

Vor dem Haus in Erfurt-Herrenberg schrie er letztlich laut herum und feuerte mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole ab. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an. Da von einer andauernden, gegenwärtigen Gefahrenlage ausgegangen werden musste, legten die Einsatzkräfte zusätzliche Schutzausrüstung an und begaben sich auf die Suche nach dem Mann. Die Polizisten entdeckten den 39-jährigen Hausbewohner schließlich im Keller. Dabei wurde die Pistole sichergestellt.

Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. Er hatte zuvor seine eigene Wohnung verwüstet und drei weitere Wohnungstüren eingetreten. Nach einer notärztlichen Begutachtung folgte eine Zwangseinweisung des 39-Jährigen. Auf ihn kommt außerdem ein Ermittlungsverfahren zu.