Regelmäßig findet in der Lorenzkirche das ökumenische Friedensgebet statt.

Raum für Entsetzen, Trauer und Wut: Kirche am Anger lädt ein zu Erfurter Friedensgebet

Erfurt. Die Geschichte des 9. November ist eine lange. Pfarrer Aribert Rothe geht im Friedensgebet in der Erfurter Lorenzkirche darauf ein.

Der 9. November steht im Mittelpunkt eines musikalischen Friedensgebetes in der Erfurter Lorenzkirche. „Er hat in der deutschen Geschichte viele Farben“, sagt Aribert Rothe, Pfarrer i.R, der das ca. 30-minütige Friedensgebet am Donnerstag gestaltet. Rothe wird darin an die verschiedenen geschichtlichen Ereignisse zwischen Pogromnacht und Mauerfall erinnern.

Ulrich Thiem aus Dresden begleitet mit seinem Cello das Gebet musikalisch. Angesichts der aktuellen Ereignisse in Israel und Palästina und dem nun schon 20 Monate währenden Krieg Russlands gegen die Ukraine sei das Friedensgebet ein Ort, um Entsetzen, Trauer und Wut im Gebet vor Gott auszusprechen, aber auch Hoffnung und Zuversicht zu schöpfen, so der ehemalige Jugend-und Studentenpfarrer Rothe.

Das Gebet beginnt 17 Uhr in der Lorenzkirche an der Pilse.

Das ökumenische Friedensgebet in der Erfurter Lorenzkirche gibt es seit Herbst 1978. Es findet seitdem jeden Donnerstag 17 Uhr hier statt. Den Anfang machten Frauen, die sich mit Militarisierung der Schule in der DDR (Wehrkundeunterricht) nicht abfinden wollten. 1989 wurde es wie in anderen Städten zum Ausgangspunkt der Demonstrationen für die Veränderung der DDR.

Aribert Rothe ist Pfarrer i.R., er war Jugend- und Studentenpfarrer in Erfurt und baute nach 1990 die Evangelische Erwachsenenbildung in Thüringen mit auf. Schon vor und während der Friedlichen Revolution 1989/90 war er einer der bekannten Akteure in Erfurt.

Der Dresdner Cellist Ulrich Thiem ist bekannt für seine Musik in der Begegnung von klassischer Kammermusik mit Blues, Gospel und Jazz. Schon ab 1979 war er bei „Bluesmessen“ und anderen Veranstaltungen der Opposition in der DDR musikalischer Begleiter. 1980 gründete er die Gruppe „Bach Blues“, in der sich bis heute klassische und Jazzmusiker treffen und zusammen Konzert-Programme aufführen.