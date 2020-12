Raus aus dem Dornröschenschlaf

Die Vereinsmitglieder Klaus und Klaus Wopfner von der Regionalgruppe Bergisches Land des Vereins Natur Garten sind auf die Erfurter Ega gekommen, um hier an einen Schaugarten für die Buga 2021 zu arbeiten.

Erfurt. Der Irisgarten am Südhang der Ega wird mit 1200 dieser edlen Schwertlilien bepflanzt.

Trist ist es auf der Ega, kalt und diesig. Und doch gibt es viele Menschen, die bei zwei Grad im Freien Spaß an der Arbeit haben. Im Irisgarten am alten und neuen Südeingang zum Beispiel. Dort sind Gärtnerinnen und Gärtner derzeit damit beschäftigt, das in den Boden zu bringen, woran man sich zur Bundesgartenschau und auch Jahre später noch erfreuen kann – 16 Bäume und Großgehölze, 58 Solitärsträucher, 7776 Stauden, 39.200 Blumenzwiebeln. Alles, um den Hauptdarstellern einen würdigen Rahmen zu geben – der Iris.