Erfurt. 4000 Kubikmeter Beton verschwinden in einem 40 mal 40 Meter großem, acht Meter tiefen Bauwerk. Es befindet sich in Erfurt in der Karlstraße.

Regenüberlaufbecken in Erfurt nach drei Jahren fertig gebaut

Die Rede ist von dem monumentalen Regenüberlaufbecken mit 2600 Kubikmeter Nutzungsinhalt, mit dem künftig vermieden wird, dass sich bei stärkeren Regenfällen eine Melange aus Regen- und Abwasser aus zwei nahe gelegenen Hauptsammlern in den Flutgraben ergießt. Was vor 100 Jahren noch kein Problem war, ist heute aus Gründen des Gewässerschutzes nicht mehr zugelassen.

Das zehn Millionen Euro teure Regenüberlaufbecken trennt das, was in die Kläranlage nach Kühnhausen gehört und das, was sofort wieder in den natürlichen Wasserkreislauf entlassen werden kann. Der Standort dafür wurde an der Karlstraße ermittelt, weil er wirtschaftlich und technisch die sauberste Lösung sei, wie Martin Höfer, Werkleiter des Erfurter Abwasserbetriebes, erklärte.

Er verschwieg aber nicht, dass der Standort "sehr schwierig" gewesen sei. Schulhof, Kindergarten, Brücke, Anwohner, Verkehr, Abfallentsorgung, Straßenbeleuchtung und der Buga-Termin im Rücken - alles Dinge, die es neben den rein baulichen Parametern von Bauleiter Gert Richter zu koordinieren galt. Dazu musste auch noch ein Düker – quasi eine U-Bahn zur Unterquerung des Flutgrabens für das Abwasser – errichtet werden. Dass diese Mammutaufgabe am Ende trotz zwischenzeitlichen Zeitrückstandes von drei Monaten trotzdem fristgerecht und dazu noch ohne Überschreitung der geplanten Bausumme fertig wurde, ließ den Abwasserchef ins Schwärmen geraten. Um sogleich anzukündigen, dass in den nun folgenden zwei Dekaden nochmals zehn solche Becken in Erfurt geplant und gebaut werden sollen. An deren Notwendigkeit führe kein Weg vorbei.

Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein hatte es sich nicht nehmen lassen, zur offiziellen Fertigstellung zu erscheinen. Die Lebensqualität in diesem Stadtteil werde durch dieses Bauprojekt erhöht, da in seinem Windschatten die Karlstraße ausgebaut, die Karlsbrücke ertüchtigt, Parkplätze errichtet wurden, so der Oberbürgermeister.

Freilich sind die auch dazu gedacht, die wegfallenden Stellplätze im Nordpark teilweise zu kompensieren. Und letztlich werde auch die Gemeinschaftsschule am Nordpark saniert. Bausewein bedankte sich in dem Zusammenhang auch für die Geduld der Anwohner, die in den letzten drei Jahren mit Lärm und Dreck leben mussten. Man werde im Sommer daher zum Dank ein kleines Bürgerfest organisieren.

Dirk Koch vom verantwortlichen Planungsbüro Poch+Zänker aus Erfurt ließ die Zeitschiene seit dem Planungsanlauf am 2. Juni 2016 nochmals Revue passieren, versicherte, dass alle Aufträge kleinteilig an hiesige Mittelständler vergeben wurden. Und verriet, dass, sollte es wieder einmal richtig heftig schütten, maximal 7700 Liter pro Sekunde durch das Regenrückhaltebecken rauschen könnten. Das sei vor Baubeginn die Bemessungsgrundlage gewesen. Bei den letzten starken Regenfällen – einer Art Generalprobe – habe es keinerlei Probleme gegeben.