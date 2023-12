Reiche Gräber aus der Jungsteinzeit bei Erfurt-Urbich entdeckt

Erfurt Die gut erhaltenen Gräber vom Erfurter Fund des Jahres lenken den Blick auf eine Zeit, die im Fokus der europäischen Forschung steht. Einige Grabbeigaben sind bemerkenswert.

Für Erfurts Gebietsreferenten Christian Tannhäuser ist es der Fund des Jahres: Bei einer großflächigen Grabung auf einer für Wohnbebauung vorgesehenen Fläche bei Urbich stießen Archäologen auf ein rund 4500 Jahre altes Gräberfeld.

Die knapp 30 oft gut erhaltenen Gräber der Schnurkeramik- und der etwas jüngeren Glockenbecherkultur stechen nicht nur durch ihre bemerkenswerten Beigaben hervor. Sie liefern auch einen Blick in eine Zeit, die unter den Archäologen als besonders spannend eingeschätzt wird.

Die Gräber erzählen Geschichten von Migration

„Der Übergangsprozess zwischen den beiden Kulturen, der viel mit Migration zu tun hatte, steht in europäischen Forschungsprojekten im Fokus des Interesses“, sagt Christian Tannhäuser. Die Urbicher Funde lieferten einen weiteren Puzzlestein für diese Forschung. „Deswegen nehmen wir uns dafür auch viel Zeit“, sagt Erfurts Chef-Archäologe.

Weithin sichtbar durch Grabhügel oder Stelen

Die Gräber waren auf einer rund 4000 Quadratmeter großen Fläche verteilt und befanden sich an der höchsten Stelle der zehn Mal größeren Grabungsfläche. Tannhäuser geht davon aus, dass sie durch Grabhügel oder Steinstelen weithin sichtbar waren.

Die Gräber werden auf die Zeit zwischen 2600 und 2300 v. Chr. datiert. Ein gut erhaltenes Männergrab stammt aus der Glockenbecherkultur. Die restlichen Gräber werden der Schnurkeramik zugeordnet.

Spuren von Lebensmitteln in Gefäßen erhofft

Gefäße, die den Bestatteten mitgegeben wurden, erlauben anhand ihrer Herstellung die kulturelle Einordnung – Glockenbecher oder Schnurkeramik. Einige Becher wurden im Block geborgen und werden nun im Labor ausgepackt und untersucht. Tannhäuser hofft, so auch Erkenntnisse auf die einstigen Inhalte und damit die damalige Ernährung zu finden.

„Die Grabbeigaben sprechen für einen materiell orientierten Jenseits-Kult“, erläutert Tannhäuser. „Was die Menschen im Diesseits brauchten, wurde den Toten auch für das Jenseits mitgegeben.“

Wertvolle Waffen und Schmuck aus der Jungsteinzeit

Dazu gehören neben den Gefäßen mit Nahrung auch Gebrauchsgegenstände. Während Männer gewöhnlich mit Waffen bestattet wurden, bekamen Frauen zum Beispiel Schmuck mit ins Grab. Lebensmittel, Holz- und Lederwaren waren sicher auch darunter, haben sich aber nicht über die Zeit erhalten.

Durch die Bestattungsart lassen sich Frauen- und Männergräber auf den ersten Blick unterscheiden: „Die Frauen lagen auf der linken Seite, die Männer auf der rechten“, sagt Tannhäuser.

Einige Frauen stammten wohl aus Osteuropa

In Urbich weichten einige Frauengräber leicht von der strengen Ordnung ab. Die Frauen seien vielmehr nach einer aus Osteuropa bekannten Grabsitte bestattet worden – ein weiterer Hinweis auf die damaligen Migrationsbewegungen.

Als besondere Grabbeigabe schätzt der Archäologe eine Armschutzplatte aus dem Männergrab der Glockenbecherkultur ein. Porphyrgestein aus dem Thüringer Mittelgebirge wurde dabei zu einer Platte geschliffen und an den Rändern verziert.

Die Armschutzplatte war ein bedeutendes Statussymbol. Foto: Holger Wetzel / Funke Medien Thüringen

Die Platte schützte nicht nur den linken Arm des Trägers vor dem zurückschnellenden Bogen. „Sie war auch ein bedeutendes Statussymbol“, meint Tannhäuser.

Gleich mehrere Statussymbole im Erfurter Osten

Eine solche Armschutzplatte wurde bereits vor zwei Jahren in einem Jungsteinzeit-Grab in Azmannsdorf entdeckt. Das weist auf zwei lokale Fürsten in großer räumlicher Nähe hin. Ein Projekt für die europäische Forschung ist zum Beispiel die genetische Untersuchung der Skelette, um die Familienbeziehungen zwischen den nahe beieinander lebenden Siedlern herauszufinden.

Weitere Schätze aus Urbich sind eine geschliffene und durchbohrte Hammeraxt aus einem schnurkeramischen Grab, die aus heimischem Flussgeröllstein besteht und wohl als Waffe diente. Eine kleine Axt zur Holzbearbeitung verfügt noch immer über eine scharfe Schneide.

Frauenschmuck aus heimischen Flussmuscheln

Darüber hinaus wurden in den Gräbern Feuersteinklingen, Pfeilspitzen und Schmuck entdeckt. Der Schmuck wurde aus heimischen Flussmuscheln hergestellt und von den Frauen als Kette oder Kleiderbesatz getragen.

Einige Gräber wurden offenbar später wieder geöffnet. Tannhäuser vermutet dahinter ein „Phänomen aus dem Neolithikum“: „Beim Weiterziehen haben die Menschen symbolisch die Knochen ihrer Ahnen mitgenommen“, sagt er.

Siedlunsspuren wurden nicht entdeckt

Wo die zum Gräberfeld gehörenden Menschen lebten, ist offen, denn Siedlungsspuren wurden nicht entdeckt. Christian Tannhäuser vermutet den Siedlungsschwerpunkt in knapp zwei Kilometer Entfernung im Auenbereich des Urbachs, also im heutigen Urbich.