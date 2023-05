Reife Herren rocken in Erfurt reife Songs

Erfurt. Die Band Radio Mellingtone hat sich einen ungewöhnlichen Ort gesucht, um ihr neues Album in Erfurt vorzustellen.

Seit gut einem Jahr arbeiten die vier Musiker von Radio Mellingtone an ihrem zweiten Studioalbum – im Spätsommer soll es unter dem Titel „Along the Wayside“ endlich veröffentlicht werden. „Entlang des Weges“ lagen auch die Geschichten, von denen die elf Stücke erzählen. Die Band der reifen Herren ist sich seit dem Erstlingswerk „fine tuned stories“ von 2016 treu geblieben: Handgemachte Songs mit gesungenen Geschichten. „Nun ist es aber Zeit, dass wir wieder auf die eine oder andere Bühne kommen“, freut sich Michael A. Schnase, Gitarrist und Sänger, auf das Konzert am Montag, 15. Mai, 17 Uhr.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultur im Turm“ in der Erfurter Lutherkirche in der Magdeburger Allee spielt die Band neben ihren Klassikern auch einige Songs aus dem neuen Album. Dabei hat jedes Stück seine eigene Entstehungsgeschichte. So werden die Konzerte von Radio Mellingtone für Zuschauer und Musiker gleichermaßen zu einer musikalischen Reise mit vielen Episoden und Emotionen. Zum Konzert hat sich übrigens auch ein Überraschungsgast angekündigt. ig

„Kultur im Turm“: Radio Mellingtone am Montag, 15. Mai, 17 Uhr, in der Lutherkirche Erfurt (Magdeburger Allee). Der Eintritt ist frei.