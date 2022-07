Release-Party auf Erfurter Sommerbühne

Die Mannen von Floyd Pepper & The Swing Club feiern das offizielle Erscheinen ihres jünsten Albums auf der Sommerbühne im Kultur: Haus Dacheröden in Erfurt.

Erfurt. Floyd Pepper & The Swing Club feiern in Erfurt das Erscheinen ihres vierten Album und warten mit besonderen Gästen auf die Besucher.

Ein ganz besonderes Highlight der Saison gibt es am Samstag, 2. Juni auf der Sommerbühne im Kultur: Haus Dacheröden zu erleben: Floyd Pepper & The Swing Club wollen das Erscheinen ihres neuesten Albums feiern – und das am besten mit jeder Menge Menschen im Publikum.

Für ihr viertes Album haben die Musiker den Titel „The Only Reason Is The Sky“ gewählt. Mit hohem Entertainmentfaktor und eigenen Interpretationen machen sie darauf Hits von Depeche Mode, Nirvana, Foo Fighters, Motorhead, The Cure und Rage Against The Machine im Gewand aus Swing und Jazz auf eine frische und ihre ganz eigene Art salonfähig. Die offizielle Release-Party geht zwar dieser Tage über die Sommerbühne, das Album aber entstand als Beitrag zur Bundesgartenschau 2021 in Erfurt. Nicht nur der Titelsong zur Buga wie auch der Titelsong zum Kinder Medien Festival „Goldener Spatz“, für den sich die Band mit dem Erfurter Rapper Paul Meese zusammentat, sehen die Musiker als Zeichen ihrer Umtriebigkeit. Zudem sind auf ihrem vierten Album gleich mehrere Songs zusammen mit dem Erfurter GospelRock-Chor entstanden.

Die Release-Party startet am 2. Juli, 1930. Uhr. Die Tickets kosten 16 Euro, ermäßigt 14 Euro.