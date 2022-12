Relikte aus der Erfurter Ladenkultur

Magdeburger Allee, Boyneburgufer oder auch in der Altstadt – an vielerlei Orten kann man in Erfurt noch Markisen entdecken. Diese werden langsam zur Seltenheit.

Wenn ich durch die Stadt laufe, mache ich oft an ungewöhnlicher Stelle Halt und fotografiere. Dass sich die Passanten über meine Motive wundern, sehe ich ihren irritierten Blicken an. Sie grübeln wohl, was ich mit dem Ablichten von alten Schildern, Buchstabenresten oder blätternden Fassaden bezwecke.

Dass damit mein kleines Archiv an verschwindenden Stadtdetails wächst, wissen bisher nur wenige. Ein neuer Ordner auf meiner Festplatte heißt „Markisen“. Eine Sammlung, die schwieriger ist, als gedacht. Aber ein paar Relikte gibt es noch, die von der Ladenkultur vergangener Tage zeugen. So an der Fleischerei Häring am Boyneburgufer oder besonders retrostilistisch am alten Kosmetiksalon im Eckhaus Große Arche/Mettengasse.

Doch diese meistens abgerundeten Markisen gibt es auch anderswo. Zuletzt wurde ich auf der Magdeburger Allee fündig oder auch an einer Kneipe in der Bebelstraße in der Johannesvorstadt. Diese Plaste-Dächer werden allerdings von einer Stoffvariante in den Schatten gestellt. Der goldenen Markise an der Regina-Tabledance-Bar. Die schaffte es immerhin in einen TV-Tatort.