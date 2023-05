Rentner in Erfurt beim Müllrausbringen ausgeraubt

Erfurt. Ein Dieb hat am Donnerstag in Erfurt einen 77-jährigen Rentner vor dessen Wohnhaus ausgeraubt. Der Senior hatte seinen Müll nach draußen gebracht, als der Mann ihn unter einem Vorwand ansprach.

Ein bislang unbekannter Mann griff in Erfurt einen Senior an. Der 77-Jährige hatte am Donnerstag am frühen Morgen laut MDR-Polizeibericht Hausmüll nach draußen gebracht. Hierbei passte ihn der Täter ab.

Unter dem Vorwand, einen Freund anrufen zu wollen, gelangte der Unbekannte an das Handy seines Opfers. Als dieser sein Mobiltelefon zurückverlangte, kassierte er mehrere Faustschläge des Täters und wurde dabei leicht verletzt. Der Angreifer verschwand daraufhin mit dem Handy.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Unterschlagung und Körperverletzung eingeleitet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.