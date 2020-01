Erfurt. Einen schweren Unfall gab es am Donnerstagnachmittag in Erfurt.

Rentner in Erfurt von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Ein Rentner wurde Donnerstagnachmittag gegen 14:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Mainzer Straße in Erfurt schwer verletzt. Als die Straßenbahn in die Haltestelle einfuhr und ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge bereits bremste, betrat der Rentner die Gleise und wurde von der Straßenbahn erfasst.

Der 80-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in die Klinik gebracht. Die Ermittlungen dauern noch an.

