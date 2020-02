Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rentner lässt in Drogerie Vibrator und mehrere Packungen Gleitcreme mitgehen

In die Fänge eines Ladendetektives geriet ein 73-jähriger Mann gestern in einer Drogerie im Stadtzentrum. Der Mann steckte sich laut Polizei verschiedene Waren in seine Tasche und in den Rucksack. Er verließ das Geschäft, ohne die Sachen zu bezahlen.

Der Detektiv konnte den Senioren aufhalten. Der Rentner hatte sich neben einem Vibrator, mehrere Packungen Gleitcreme und ein Tuch im Gesamtwert von rund 70 Euro eingesteckt.

Gegen den Mann wurde eine Anzeige erstattet.

