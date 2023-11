Rentnerin schlägt maskierte Einbrecher in Erfurt in die Flucht

Erfurt. Bei einem Einbruch in ihr Einfamilienhaus hat die Eigentümerin zwei maskierte Männer in Erfurt in die Flucht geschlagen.

Am Montagnachmittag hat eine 72-Jährige in Erfurt zwei Einbrecher überrascht. Laut Polizei meldete die Rentnerin gegen 15.30 Uhr, dass soeben in ihr Einfamilienhaus im Ortsteil Möbisburg-Rhoda eingebrochen wurde. Die Frau sei nach Hause gekommen und habe ein Poltern im Obergeschoss gehört. Nachdem die Frau einmal laut rief, rannten zwei maskierte Männer an ihr vorbei und flüchteten vom Grundstück.

Einsatzkräfte der Polizei suchten die Ortslage weiträumig ab, konnten jedoch keine Täter mehr feststellen. Die Unbekannten hatten sich den Angaben zufolge über die Terrassentür Zutritt zu dem Einfamilienhaus verschafft und dort anschließend Schmuck in bislang unbekannter Höhe entwendet. Die Einbrecher hinterließen einen Sachschaden von etwa 1000 Euro. Die Kriminalpolizei Erfurt hat die Ermittlungen zu dem Sachverhalt aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

