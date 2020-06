Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rentnerin schwer verletzt - Auto massiv beschädigt - Lagerfeuer mit Folgen

Rentnerin schwer verletzt

Am späten Dienstagnachmittag wurde eine 82-jährige Rentnerin in Erfurt schwer verletzt. Als sie vom Bahnhof in Richtung Anger lief, wurde sie von einem Rollstuhlfahrer gestreift, der von einer anderen Person an ihr vorbei geschoben wurde. Dabei stürzte die Frau und zog sich einen Knochenbruch zu. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Auto massiv beschädigt

Reichlich Wut muss eine unbekannte Person in der Nacht zu Dienstag in Schwerborn gehabt haben, als sie sich an einem Auto ausließ. An einem parkenden Audi A4 beschädigte sie mit massiver Gewalt alle Seiten des Fahrzeugs. Das Ergebnis waren mehrere tiefe Dellen und ein zerstochener Reifen. Der Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

Lagerfeuer mit Folgen

Die Erfurter Polizei wurde Dienstagnachmittag nach Marbach gerufen. Eine Zeugin hatte einen Mann beobachtet, der in einem Waldstück Feuer gelegt hatte. Die Beamten stellten vor Ort einen 38-jährigen Mann fest. Er hatte lediglich ein kleines Lagerfeuer an einer dafür vorgesehenen Stelle gemacht. Als die Polizisten den Mann durchsuchten, stießen sie allerdings auf mehrere Gramm Marihuana. Weiterhin stellte sich heraus, dass er mit einem Fahrrad betrunken in das Waldstück gefahren war. Er pustete über zwei Promille. Auf den 38-Jährigen warteten eine Blutentnahme sowie Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Automaten geleert

Ein Langfinger hatte es Dienstagmittag in einer Erfurter Bildungseinrichtung auf einen Getränkeautomaten abgesehen. Auf unbekannte Weise gelang es dem Dieb die Wechselgeldkassette aus dem Automaten zu entnehmen. Die geleerte Münzkassette fanden schließlich Reinigungskräfte. Etwa 250 Euro gelangten in die Hände der unbekannten Person.

