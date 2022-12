„Restaurant des Herzens“ in Erfurt eröffnet

Erfurt. Zum 31. Mal öffnete traditionell am Nikolaustag das „Restaurant des Herzens“ in der Evangelischen Stadtmission bis Ende Januar seine Pforten.

„Ein Stück Verlässlichkeit, so wie sie es kennen, wollen wir unseren Gästen bieten“. Stadtmissionsgeschäftsführerin Petra Hegt hat, wie seit 30 Jahren schon, am Nikolaustag die Türen für das „Restaurant des Herzens“ für die Bedürftigen dieser Stadt geöffnet. Mit dem Unterschied zu früher, dass die Speisen, die bis zum letzten Werktag im Januar montags bis freitags ausgereicht werden, wieder „to go“, also zum Mitnehmen sind. Musste das 2020 und 2021 wegen Corona so sein, sei es diesmal einer Mischung aus pandemischer Rest-Unsicherheit und den umfangreichen Baumaßnahmen im Haus der Stadtmission geschuldet, so Hegt. Die Sehnsucht nach der alten Form des Miteinanders beim Essen, die kleinen kulturellen Beiträge, die das Restaurant des Herzens immer ausgemacht hätten, sie würde als Hoffnung für 2023 bleiben.

Traditionell Rostbratwurst mit Sauerkraut zum Auftakt

80.000 bis 90.000 Euro betrug im Vorjahr der Etat für die 11.000 Mahlzeiten, die „to go“ von sechs Mitarbeitern ausgereicht wurden. „Es könnte aber sein, dass wird diesmal die 100.000er-Marke knacken“, so die Chefin. Stichwort Energiepreise und Inflation, die ein Ausgabenplus wahrscheinlich machten. Doch es gehe eben um Kontinuität, um verlässliche Größen. Auch, was den Unkostenbeitrag von einem Euro pro Mahlzeit ausmache. Und so gab es wie all die Jahre zuvor zum Auftakt Rostbratwurst mit Sauerkraut und Kartoffeln. 150 Essen werden vorbereitet, aber wenn unvorhergesehen mehr Gäste kämen, habe man immer eine Reserve parat.

Spenden sind der einzige Geldquell

Spenden sind der einzige Quell, aus dem sich das „Restaurant des Herzens“ speist. Nach wie vor sei die Spendenbereitschaft hoch, so Petra Hegt. Die sich natürlich über die 4000 Euro, die die Stadt alljährlich jeweils für die Stadtmission, als auch für die Caritas gibt, genau so freut, wie über den 300-Euro-Scheck von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow. Beide Politpromis hatten, ausgestattet mit roter Kochschürze, die Ausgabe der Speisen zum Auftakt wieder mit unterstützt. Für die Kinder gab es zudem eine süße Kleinigkeit. Wie auch sonst den Kleinsten immer etwas Besonderes zugesteckt wird. Dass die „Aktion des Herzens“, die gleichsam das Restaurant, das Café und das Sozialkaufhaus beinhaltet, wieder durch die Spender, darunter auch Sportvereine und Künstler, die Werke zur Versteigerung brachten und so 11.000 Euro übergeben konnten, unterstützt werde, zeige, dass es noch gesellschaftlichen Zusammenhalt und Solidarität mit den Ärmsten gebe, so Hegt. Die für jede Spende – und davon sind einige angekündigt – dankbar ist.