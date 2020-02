Rettungsweg benötigt, doch Stadt untersagt Baumfällung

Das Thema Bäume ist in Thüringens Landeshauptstadt ein recht emotionales. Oft kommt es zu Fällungen, deren Notwendigkeit im Nachgang – vorher wusste niemand von der Fällung – angezweifelt wird. Nach den jüngsten Fällungen in der Gorkistraße verlangen mehrere Erfurter Umweltverbände von der Stadtverwaltung eine Selbstverpflichtung zum Baumschutz (wir berichteten).

Eine mündlich erteilte Fällgenehmigung jedenfalls wurde am Dienstag zurückgezogen. Im Seidelbastweg sollten drei Bäume am Mittwoch gefällt werden – um einen zweiten Rettungsweg zu schaffen.



Ob die aktuellen Entwicklungen zu der Rücknahme der Genehmigung beigetragen haben, oder welche Gründe dafür existieren, konnte am Mittwoch nicht herausgefunden werden. Eine Anfrage der Redaktion an die verantwortliche untere Naturschutzbehörde blieb bis zum Nachmittag unbeantwortet.

Christian Büttner, Vorstand der WBG Einheit, hat für die Rücknahme der Fällgenehmigung wenig Verständnis. „Wegen drei Bäumen wird das Leben von hunderten Anwohnern geringer erachtet? Ich schäme mich für solche Mitmenschen“, sagt er. Eine Mieterin hatte sich am Montag beschwert, sie kontaktierte verschiedene Ämter. Ihrer Meinung nach gebe es eine Alternative zur Baumfällung: Wenn Parkplätze wegkämen, könnten die Bäume gerettet werden. Doch das würde die WBG nicht wollen, weil man schließlich Geld mit deren Vermietung verdiene.

Christian Büttner verwahrt sich gegen diesen Vorwurf. „Sie sind ein Zuschussgeschäft.“ Nun würden 17 Parkplätze wegfallen – und man dürfte sich des Widerstands dieser 17 Mieter sicher sein. „Wir haben lange nach wirtschaftlich und ökologisch effizienten Alternativen gesucht und uns letztlich für die Fällung der drei Bäume entschieden. Nun prüfen wir mögliche Alternativen, die aber deutlich schlimmere Einschnitte in den Wohnbereich bringen werden als das Fällen von drei Bäumen, für die wir dutzende Ersatzpflanzungen tätigen. Unsere Wohngebiete sind aktuell mit so vielen Bäumen zusätzlich bepflanzt, dass wir die Ersatzpflanzungen überwiegend in den sogenannten Bürgerwäldern im Norden der Stadt erledigen können. Ansonsten gibt es keinen Platz mehr“, erklärt Christian Büttner.

Doch was hat es überhaupt mit diesem zweiten Rettungsweg auf sich? Wir fragen nach bei der Feuerwehr. „Es hat sich nichts in der Gesetzeslage geändert“, sagt Lars Angler. „Die Wohnungsbaugenossenschaften arbeiten schon seit Jahren nach und nach die Wohngebiete ab. Dort gibt es sehr unterschiedliche Situationen.“ Vor allem in den 90er-Jahren seien zahlreiche Bäume gepflanzt wurden – einfach, um das Wohnumfeld zu verbessern. „Doch jeder Baum wird groß und genau vor diesem Problem stehen wir nun. Ein Anleitern ist oft nicht mehr möglich.“ Brennt es, muss den Anwohnern neben dem ersten Rettungsweg – dem Treppenhaus – ein zweiter ermöglicht werden. Dies kann über die Drehleiter der Feuerwehr passieren oder auch mit einem baulichen Rettungsweg. „Doch das will auch keiner, dass von außen die Wohnung immer erreichbar ist“, meint Lars Angler.

Er betont, dass jeder Rettungsweg eine Einzelfallbetrachtung sei. „Wir schauen uns Baum für Baum an. Wir betrachten die gesamte Situation, prüfen beide Seiten der Häuser.“ Manchmal genüge auch ein Rückschnitt der Bäume. Alle Wohnungsbaugenossenschaften hätten dieses Problem. „Die Sicherstellung des zweiten Rettungsweges hat für uns als Vermieter eine sehr hohe Priorität. Die Planung erfolgt jeweils objektkonkret und es wird gemeinsam mit der Feuerwehr entschieden, welche Maßnahmen im Einzelfall umgesetzt werden müssen“, sagt Cornelia Schönherr von der Kowo.

Auch bei der TAG Wohnen kennt man das Problem mit den Bäumen. Es könne immer wieder sein, dass Bäume aufgrund des zweiten Rettungsweges gefällt werden müssten. „Derzeit haben wir in der Budapester Straße 4-35 eine entsprechende Baumaßnahme. Die damit verbundenen Abstimmungen erfolgen in direktem Kontakt und in enger Abstimmung mit dem Bauordnungsamt und der Feuerwehr. Über mögliche Alternativen wird von Fall zu Fall entschieden“, sagt TAG-Wohnen-Sprecherin Grit Zobel.

Seitens der WBG Einheit wurden in den letzten Jahren etwa 2,7 Millionen Euro für den zweiten Rettungsweg investiert. Christian Büttner meint abschließend: „Bei jedem Rettungsweg gibt es Beschwerden und Probleme, liebgewordene Büsche, Bäume und Wege, die vermisst werden. Jeder Rettungsweg rettet aber Menschenleben. Dies ist es wert. Das Leben eines Menschen ist unbezahlbar.“