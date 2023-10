Riesenpapierboote als Kunstaktion auf dem Erfurter Domplatz

Erfurt. Riesige Papierboote wurden zum gestalten auf dem Erfurter Domplatz übergeben.

Der Landesverband Thüringen der Arbeiterwohlfahrt (AWO) beteiligt sich an dem bundesweiten Projekt „100 Boote – 100 Millionen Menschen“ der AWO Ehrenamtsakademie Sachsen-Anhalt. Am Donnerstag fand deshalb die Auftaktveranstaltung auf dem Domplatz statt. Neun der insgesamt 100 fünf Meter langen XXL-Papierboote wurden an Vertreter verschiedener Standorte der AWO Thüringen, darunter Altenburg, Erfurt, Jena und Nordhausen, übergeben. Dort sollen die Boote von engagierten Menschen zu bunten Botschaften gestaltet werden, damit sie zum Weltflüchtlingstag am 20. Juni 2024 als Zeichen der Solidarität vor dem Bundestag aufgestellt zu werden. Das Projekt soll laut Veranstalter ein Zeichen für Solidarität mit über 100 Millionen Menschen weltweit setzen, die sich auf der Flucht befinden.