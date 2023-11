Riesiges unterirdisches Wasserbecken entsteht in der Erfurter Innenstadt

Erfurt. Der Erfurter Entwässerungsbetrieb arbeitet an der Erneuerung des Mischwasserkanals in der Müfflingstraße.

Seit mehr als einem Jahrhundert hat der Mischwasserkanal in der Müfflingstraße gute Dienste geleistet. Nun ist hier eine riesige Baugrube seit Monaten zu sehen. Der Erfurter Entwässerungsbetrieb hat an dieser Stelle ein komplexes Bauprojekt begonnen. Hier entsteht der Neubau eines Regenüberlaufbeckens auf dem Gelände der Andreas-Gordon-Schule und gleichzeitig wird die Sanierung und Vergrößerung des vorhandenen Mischwasserkanals samt Kanalauslauf in den Flutgraben durchgeführt. Am Dienstagmorgen wurde feierlich die Grundsteinlegung und das Einlassen einer Zeitkapsel in das Fundament des Regenrückhaltebeckens begangen. Die Baumaßnahme wird in mehreren Bauabschnitten umgesetzt und soll voraussichtlich bis Mitte 2025 fertiggestellt sein.