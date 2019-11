Bauleiter Sven Grimm musste angesichts des harten Getränks nach dem Schluck fast prusten, doch er tat seinen Spruch. Gestern wurde das Richtfest des Neubaus des Bettenhauses für die Psychiatrische Klinik des Katholischen Krankenhauses gefeiert.

Großes Lob erhielt Grimm bereits zuvor von Winfried Weinrich, Aufsichtsratsvorsitzender der Katholischen Hospitalvereinigung, die Bauherr des Projektes ist. Es sei ein „atemberaubendes Tempo“ durch die beauftragte Firma Waresa vorgelegt worden. Das nähre die Hoffnung, dass bereits im Frühjahr 2021 das neue Bettenhaus in den Krankenhausbetrieb übernommen werden könne.

Dass der Bedarf für den Neubau außer Frage stehe, betonte Winfried Weinrich. Seit 2003 hätten sich die Fallzahlen allein im Stationären Bereich des KKH verdoppelt. Daher würden die 60 Patientenzimmer mit 120 psychiatrischen Betten dringend benötigt. Wie der Chef der psychiatrischen Klinik, Chefarzt Dr. Stefan Dammers, am Rande sagte, würden gerade in der Suchttherapie die Bedingungen sich dann stark verbessern. Im umliegenden Park böte sich sogar die Arbeit mit Therapiehunden an.

Mahnende Worte richtete Aufsichtsratschef Weinrich, obwohl Sozialministerin Heike Werner (Linke) nicht zum Richtfest gekommen war, an das Land Thüringen. Trotz der dankbar entgegengenommenen Förderung hadere man beim KKH mit der Krankenhausfinanzierung. Per Gesetz seien die Bundesländer Träger der Investitionskosten. „Dieser Verpflichtung kommen die Länder aber seit Jahren nur ungenügend nach.“ Dadurch entstünde auch beim Erfurter KKH ein Druck auf die Personalkosten. Hier sei also eine Umsteuerung dringend nötig. Die Kosten des Neubaus in Höhe von 27 Millionen Euro werden vom Land mit 11,6 Millionen Euro gefördert.

Architekt Kai Kendzierski (Projektleiter bei Sweco GmbH) gab schließlich noch einen Ausblick auf das künftige Aussehen des Bettenhauses.

Eine Keramik-Fassade würde das Gebäude hell und freundlich erscheinen lassen, als Kontrast dazu sei der Sonnenschutz in einem dunklen Rot gehalten.