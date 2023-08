Roland Kaiser hängt noch ein Konzert in Erfurt dran

Erfurt. Ausverkaufte Arenen ist Schlagerstar Roland Kaiser inzwischen gewöhnt. So kündigt er für Erfurts größten Open-Air Platz noch eine weitere Show an.

Roland Kaiser macht auch im kommenden Jahr keinen Bogen um Erfurt. Am 28.Juni 2024 ist der Schlagerstar auf dem Domplatz zu erleben. Wie der Veranstalter mitteilt, wurde der Termin wegen der großen Nachfrage in das Programm der Tour „50 Jahre - 50 Hits!“ aufgenommen.

Zusatzshow für die Jubiläumstour 2024

Gerade erst am zurückliegenden Freitag hatte Roland Kaiser seine Fans auf dem Domplatz mit einer mitreißenden Show begeistert und den Konzertsommer in der Erfurter Altstadt eröffnet. Für das kommende Jahr war hingegen bisher nur ein Open-Air in Oberhof angekündigt. Nun können sich die Fans aus der Thüringer Landeshauptstadt wieder auf ein Heimspiel freuen. Der Vorverkauf beginnt am 25.August.

Der Erfurter Konzert-Sommer ist aber noch voll im Gange. Am Freitag gibt sich Andreas Gabalier die Ehre und der Samstag und Sonntag ist Pop-Star und Lokalmatador Clueso vorbehalten.