Roter Berg trifft sich zur Stadtteilkonferenz

Roter Berg. Mehrere aktuelle Themen sollen besprochen werden. Erwartet wird auch ein besonderer Gast.

Die nächste Stadtteilkonferenz am Roten Berg findet am Donnerstag, 25. Mai, statt. Darauf hat die Ortsteilbürgermeisterin Marina Rothe hingewiesen. Ab 16 Uhr geht es im Bürgerhaus (Karl-Reimann-Ring 14) unter anderem um die Europaschule, das Thinka-Projekt und weitere aktuelle Themen. Als besonderer Gast werde Stadthistoriker Steffen Raßloff über die Geschichte des Stadtteils berichten, kündigt Marina Rothe an.