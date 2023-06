Roter Berg weiht Kinder- und Familienzentrum ein

Erfurt. Mit einem Kinderlied, begleitet von Musikern aus mehreren Gemeinden des Kirchenkreises, begann am Wochenende das Programm zur Einweihungsfeier des Kinder- und Familienzentrums „Bärenstark“ am Roten Berg. Für die Eröffnungszeremonie des 2,4-Millionen-Projektes griffen am Samstag zur Schere: Maskottchen Bär Bruno mit Manuela Schiller, Leiterin des Hauses, Michael Flügge, Vorstand des Jesus-Projekts Erfurt, Ministerpräsident Bodo Ramelow, Antje Tillmann, Mitglied des Bundestages (CDU), der Vorsitzende des Beirates des Jesus-Projekts der Diakonie, Diethard Leder und Simone Neubauer als Baubetreuerin (von links). Ganz rechts: Senior Matthias Rein.