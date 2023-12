Rückblick 2023: Erfurt betritt die Weltbühne

Direkt nach der Verkündung stoßen Oberbürgermeister Andreas Bausewein und der Vorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde, Reinhard Schramm, auf den Titelgewinn an.

Erfurt Die Unesco erkennt die Hinterlassenschaften jüdischen Lebens als Stätten von Weltrang an. Die Erfurter reagieren mit Freude und Unglaube.

Mucksmäuschenstill ist es im Festsaal des Erfurter Rathauses am 17. September um exakt 16.08 Uhr. Auf großen Monitoren wird die Sitzung des Welterbekomitees im saudi-arabischen Riad übertragen. Just ist die Erfurter Bewerbung aufgerufen worden. Ein Delegierter aus Oman blättert in den Unterlagen und formuliert mit ernster Miene eine Frage. Die deutsche Botschafterin Kerstin Pürschel antwortet. Die Vermutung liegt nahe, dass keiner der Zuschauer dem Inhalt folgen konnte. Wenige Sekunden später ist es ohnehin egal, denn das Komitee segnet die Bewerbung ab. Erfurt ist Unesco-Welterbe. Jubel, Sekt, Fahnen vor dem Rathaus, Luftballons für die Kinder.

Jüdisches Erbe verlangt aktive Auseinandersetzung

Nun, drei Monate später, darf als gesetzt gelten, dass bei einer spontanen Umfrage auf dem Anger längst nicht jeder wüsste, wofür die Stadt nun Weltrang genießt. Und überhaupt: Ist das überhaupt ein richtiges Welterbe? Dass die jüdischen Stätten aus dem Mittelalter – also die Alte Synagoge, das Ritualbad und das Steinerne Wohnhaus – jetzt dem Taj Mahal, der Akropolis und der Freiheitsstatue ebenbürtig sind, wird von manchen belächelt.

Die unter einem Bunker versteckte Mikwe soll auf einer Stufe mit der majestätischen Tempelanlage Angkor Wat stehen? Das Steinerne Haus, eine Mischung aus Rohbau und Technikraum der Tourist-Information, ist ebenso wertvoll wie das Bauhaus in Weimar? Die Alte Synagoge, in deren Räumen einst gekegelt wurde und deren Mauern noch heute von Abluftschächten durchzogen sind, ist dem Aachener Dom gleichgesetzt? Unglaube und ehrliche Freude über den Titel – beide Reaktionen sind in der Welterbestadt Erfurt zu finden.

Der Welterbe-Beigeordnete Tobias Knoblich brachte es bei einer Pressekonferenz auf den Punkt: Es sind Fragmente der gebrochenen Geschichte jüdischen Lebens, die sich in Erfurt erhalten haben. Diese Welterbestätten verlangen von den Besuchern Geduld und Hingabe, die aktive Auseinandersetzung. Deren Geschichte aufzubereiten und zu bündeln, ist die Aufgabe der Stadt, die mit dem Bau eines Welterbezentrums gelöst werden soll.