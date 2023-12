Rückblick 2023: Skurrile Typen auf dem Erfurter Anger

Erfurt Kaffeekränzchen bei Hugendubel, Liebesspiel bei Müller – im Sommer spielten sich in der Erfurter Innenstadt merkwürdige Szenen ab.

1. Juli: In vielen Schaufenstern am Anger und in der Schlösserstraße spielen sich merkwürdige Szenen ab. Statt starrer Kleiderpuppen ziehen echte Frauen und Männer die Blicke der Passanten auf sich – mal exzentrisch, mal märchenhaft verkleidet. Mit überraschenden Aktionen wie dieser setzt das Erfurter Citymanagement auch 2023 seine Mission fort, die Innenstadt zu beleben, interessant zu halten und dem Onlinehandel Paroli zu bieten.