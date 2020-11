Wer hilft der Stadtverwaltung in der Corona-Zeit? Öffnet der Zoopark wieder? Welche Veranstaltungen fallen aus? Eine Übersicht zu diesen und weiteren Fragen in Zeiten des zweiten Lockdowns. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Stadtverwaltung will auf Sicht fahren

„Wir fahren auf Sicht“, sagt Wirtschaftsbeigeordneter Steffen Linnert zu den städtischen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Täglich würde die Wirkung der verordneten Maßnahmen geprüft und erneut. Dabei müssten schon drei gesetzliche Grundlagen berücksichtig werden: die bundesweit geltende Grundverordnung, Regeln aus der Sonderverordnung des Landes und die Allgemeinverfügung der Stadt.

Hilfe von der Bundeswehr erhalten

Im Einsatz sind seit Montag vier Angehörige der Bundeswehr im Gesundheitsamt der Stadt Erfurt. Sie stehen mit einer mobilen Abstrichstelle zur Verfügung und unterstützen die Arbeit in der Abstrichstelle im Haus der sozialen Dienste. Weitere Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind ebenfalls hinzugezogen und geschult worden, so dass sich nun knapp 30 Personen dem Corona-Infektionsgeschehen in Erfurt widmen können. Die übrigen Aufgaben des Gesundheitsamtes laufen parallel dazu weiter, wie Impfstelle, Trinkwasserkontrolle oder Schuleingangsprüfung.

Patient Null ist nicht immer bekannt

In der Mehrzahl können Mitarbeiter des städtischen Gesundheitsamtes Infektionsketten zurückverfolgen, wie Bürgermeisterin Anke Hofmann-Domke sagt. Doch das werde zunehmend schwieriger. Nicht in allen Fällen könne die Infektionskette bis zu Patient Null zurückverfolgt werden. Dies sei vor 14 Tagen noch zu 100 Prozent möglich gewesen – mit steigenden Infektionszahlen nicht mehr.

Zoopark öffnet wohl am Samstag wieder

Der Thüringer Zoopark Erfurt hat im Zuge der Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie bis einschließlich Freitag, 6. November, geschlossen. Ab Samstag, 7. November, wird ein Besuch wieder möglich. Dabei ist Folgendes zu beachten: Mund-Nasen-Schutz auf dem gesamten Zooparkgelände & Kassenvorplatz, es gibt keine gastronomische Versorgung und die Tierhäuser bleiben für Besucher geschlossen.

Zur Wiedereröffnung braucht es eine Vorlaufzeit, auch um Hygienemaßnahmen der aktuellen Situation anzupassen, sagt Steffen Linnert, zuständiger Beigeordneter für den Zoopark. Dabei gehe es auch um den Arbeitsschutz für die Mitarbeiter des Zoos, ergänzt Bürgermeisterin Anke Hofmann-Domke. Schließlich könnten erkrankte Tierpfleger nicht einfach ersetzt werden, da es sich um sehr spezielle Aufgaben in deren Arbeitsfeld handele.

Städtische Seniorenklubs auch im November erreichbar

Die vier städtischen Seniorenklubs in der Weitergasse 25, Hans-Grundig-Straße 25, Berliner Straße 26 und im Jakob-Kaiser-Ring 56 a sind weiterhin erreichbar. Veranstaltungen und Kurse sowie die Versorgung mit Getränken, Kaffee und Kuchen können jedoch nicht mehr angeboten werden. Die Mitarbeiter vor Ort helfen, den Kontakt zur Stadtverwaltung auch unter Pandemiebedingungen herzustellen, und nehmen Schreiben, Anträge und so weiter zur Weiterleitung entgegen. Die Möglichkeit einer telefonischen Kontaktaufnahme zu den Senioren sowie individuelle Gespräche sind auf deren Wunsch ebenfalls möglich. Mitzubringen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung für das Betreten und Bewegen innerhalb des Gebäudes. Weitere Informationen direkt in den Seniorenklubs: Treff der Generationen am Roten Berg Jakob-Kaiser-Ring 56a, Telefon: 0361/655 6388, Seniorenklub Weitergasse 25, Telefon: 0361/5626 789, Seniorenklub Berliner Straße 26, Telefon: 0361/655 4145 und Seniorenklub Hans-Grundig-Straße 25, Telefon: 0361/3459 656.

Veranstaltungs-Streichliste reicht vorerst bis Dezember

Vorerst bis Jahresende plane die Stadtverwaltung mit Streichungen und Absagen von städtischen Veranstaltungen, sagt Bürgermeisterin Anke Hofmann-Domke. Dass in Eisenach weiter vorausschauend bereits jetzt der Umzug zum Sommergewinn im März abgesagt wurde, führt sie auf die für die Vorbereitung des Umzugs fehlende Zeit zurück. In Erfurt werde man sich im Krisenstab Mitte November zu Veranstaltungen im ersten Quartal 2021 verständigen – und darüber hinaus. Schließlich soll in Erfurt im April die Bundesgartenschau eröffnet werden.

Hauptziel der Verwaltung ist der Gesundheitsschutz

Nur für kostenfreie Bildungsangebote können laut Landesverordnungen auch Museen besucht werden, die zur Eindämmung der Pandemie für den Besucherverkehr geschlossen bleiben müssen. Den Eintritt kostenfrei zu machen, um hier ein Schlupfloch der Verordnung zu nutzen, hält Steffen Linnert, Erfurts Wirtschaftsbeigeordneter, für grundfalsch. Ziel müsse der Gesundheitsschutz sein, nicht durch freien Eintritt die Attraktivität einer Einrichtung noch zu fördern.

Kein Verzicht auf Romane, Magazine, DVDs und Spiele

Aufgrund der aktuellen Situation bleiben die Zweigbibliotheken in den Schulen – die Bibliotheken Drosselberg, Krämpfervorstadt und Johannesplatz – ab 2. November bis zum 30. November geschlossen. Die Bibliothek am Domplatz, die Kinder- und Jugendbibliothek, die Bibliothek Berliner Platz sowie die Bibliothek Südpark haben zu den regulären Zeiten geöffnet. Auch die Fahrbibliothek fährt planmäßig ihre Touren. Für alle Bibliothekseinrichtungen gilt das aktuelle Hygiene-Konzept. Verbindlich sind das Tragen von Mund-Nasen-Schutz, die Benutzung eines Einkaufskorbes sowie die Begrenzung des Aufenthalts auf 30 Minuten. Alle bis zum 30. November geplanten Veranstaltungen müssen entfallen.

Auch Mitarbeiter der Stadt bleiben nicht verschont

Zwölf Quarantäneanordnungen sind bis Montag in der Stadtverwaltung gegenüber Mitarbeitern ausgesprochen worden. „Die städtischen Pandemiepläne greifen auch hier“, sagt Bürgermeisterin Anke Hofmann-Domke. Gleichzeitig müssten alle Aufgaben unvermindert fortlaufen, nur in Einzelfällen sei eine Umsetzung von Mitarbeitern ins Corona-Team möglich.

500 Puffbohnen-Plakate geplant mit Hygieneregeln

An Eingängen der Innenstadt, an Bus- und Straßenbahnhaltestellen sollen Plakate mit maskentragenden Puffbohnen-Figuren an die Hygieneregeln erinnern. „Puffbohnen sind mit Abstand die Besten“ – so soll der Slogan lauten, sagt Stadtsprecher Daniel Baumbach.