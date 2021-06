Ruhestörung, illegale Partys, Vandalismus – Zahlreiche Einsätze für Polizei in Erfurt am Wochenende

Die Polizei in Erfurt zieht eine weniger erfreuliche Bilanz nach dem ersten richtigen Sommer-Wochenende.

Bei warmen Temperaturen zog es die Menschen am Wochenende zu Hunderten nach draußen in die Parks, Grünanlagen und die Innenstadt von Erfurt.

Teilweise bis in die frühen Morgenstunden war das Stadtgebiet gut besucht, viele Menschen waren unterwegs. Am Ende musste die Polizei jedoch eine weniger erfreuliche Bilanz ziehen. So musste sie gleich mehrere Auseinandersetzungen schlichten und Feierlichkeiten beenden.

Allein im Erfurter Norden gab es von Samstag bis Sonntag gut zwanzig Polizei-Einsätze wegen Ruhestörung.

