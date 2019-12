Rupfi und seine 1000 Nachkommen

Während sich draußen eine dicke Nebelwand über die Stadt wälzt und kalte nasse Luft mit sich bringt, ist es hier drinnen angenehm warm. Hier, das ist die Gärtnerei des Garten- und Friedhofsamtes, die sich neben dem Gefahrenschutzzentrum befindet. 18 Grad, gepaart mit hoher Luftfeuchtigkeit, lassen nicht nur die Brille beschlagen, sondern auch viele Pflanzen prima gedeihen. Unter anderem 1000 Rupfis.

Dem Erfurter dürften die Ohren klingeln, wenn er diesen Namen hört. Rupfi, der Baum des Weihnachtsmarktes 2018, war nicht unbedingt der Schönste, dafür ein Baum mit Charakter. Und der erste mit Namen. Und einer großen Fangemeinde. „Rupfi hat mehr Freunde als ich bei Facebook“, sagt Oberbürgermeister Andreas Bausewein gern bei passenden Anlässen. Die Rotfichte hat sich in die Herzen der Erfurter und über Stadtgrenzen hinweg geschlichen, nicht umsonst steht ein Teil des Baumes nun als Holzfigur geschnitzt im Märchenwald auf dem Domplatz. In der Hand hält Rupfi 2.0 ein Schild samt Herz „Rupfi forever“. Für immer einen Rupfi haben, dieser Wunsch kann nun erfüllt werden. Denn hier, bei diesen angenehmen 18 Grad gedeihen reihenweise kleine Fichten.

„Das sind alles vermehrte Rupfis“, sagt Amtsleiter Sascha Döll und zeigt auf die Fläche mit den 1000 Töpfchen. Einen Sack voll Zapfen hatten die Gärtner von Marktmeister Sven Kaestner erhalten. Der Samen wurde im Januar aus den Zapfen genommen und großflächig auf die Erde in große Aussaatschalen gestreut. „Der hat gekeimt wie Kresse“, berichtet Ron Schäfer. Er ist Gärtner und kümmert sich unter anderem um die Rupfi-Nachkommen. Gekeimt wie Kresse heißt: fast 100 Prozent aller Samen gingen auf. Die Pflanzen wurden vereinzelt, standen den Sommer über im Freien und wurden im November umgesetzt, also in kleine Töpfe eingesetzt. Zu diesem Zeitpunkt hatten die ersten Pflanzen Wurzeln geschlagen, Zeit für eigenen Platz. „Je länger sie in der Schale geblieben wären, umso kleiner würden sie werden“, sagt Sascha Döll.

Und erklärt im Schnelldurchgang anhand der Photosynthese, warum die Arbeit mit den Rupfis nicht viel Zeit in Anspruch nimmt: „Sie bekommen hier drinnen nicht viel Licht. Somit ist eine Photosynthese kaum möglich, Wasser kann nur in geringem Maße aufgenommen werden.“ Will sagen, viel gießen muss Ron Schäfer die Pflanzen nicht, die kleinen Wurzeln würden vergammeln. Dennoch geht er natürlich regelmäßig ins Gewächshaus, um nach dem Wachstum zu schauen. „Hier“, sagt er und zeigt auf kleine Zweige, „kommen die ersten Seitentriebe. Dann sehen sie auch bald mehr nach Bäumchen aus.“

Die Gärtner sehen es als kleine Spielerei, die keineswegs ein Zeitfresser ist. Doch eine Mini-Botschaft möchte Amtsleiter Sascha Döll mit Hilfe der kleinen Rupfis loswerden: „Wir wollen auch zeigen, dass wir uns mit Pflanzen auskennen. Wir kriegen es hin, 1000 Bäume nachzuziehen. Und das machen wir lieber als Bäume zu fällen.“

Wer einen Rupfi haben möchte, braucht nur eine E-Mail zu schicken. Allerdings, ein bisschen Geduld ist gefragt. Denn noch sind die Bäumchen zu klein. „Wir werden sie im Herbst abgeben können, dann sind sie etwa 10 bis 15 Zentimeter groß“, sagt Ron Schäfer. Nur etwa 100 bis 120 Nachkommen werden jedoch abgegeben, man muss schnell sein mit dem Mailschreiben. Die anderen Pflanzen bleiben zunächst in der Gärtnerei, dürfen noch weiter hier wachsen und werden dann im Bugajahr 2021 verkauft. Das Geld, betont Sascha Döll, fließe nicht in die Stadtkasse, sondern in ein Klimaprojekt, welches im Rahmen der Bundesgartenschau stattfinden soll. Um die Rupfi-Töpfe herum stehen Hunderte andere Pflanzen. Einige werden neu gezogen, andere kommen sozusagen in die Kur, ein paar überwintern hier. Die grüne Dekoration für das Rathaus entsteht hier, die Palmen aus der Bahnhofstraße finden ein warmes Plätzchen. Dass sich nun noch ein paar Fichten dazu gesellten, bringt Ron Schäfer nicht aus der Ruhe. Er kümmert sich um sie alle – und bewahrt Rupfi im Herzen der Erfurter.

Rupfi kann für 5 Euro erworben werden, die etwa 100 ersten Mailschreiber erhalten die Pflanze im Herbst 2020: rupfilebtweiter@erfurt.de