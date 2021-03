Rustikaler Marktplatz entsteht im Erfurter Gewächshaus

Mittelhausen. Der Erfurter Gärtner Andreas Palinske eröffnet am Montag einen Marktplatz im Landhausstil.

Karls Erdbeerhof, diese Idee hat irgendwie Pate gestanden. Ein bisschen zumindest, gibt Andreas Palinske zu, während er in einem seiner acht großen Gewächshäuser zwischen Handwerkern und Baumaterial versucht Fuß zu fassen. Die Zeit drängt für Palinskes neuen Hofladen im rustikal-romantischen Landhausstil. Am Montag, 22. März, soll er in Mittelhausen eröffnet werden.