Rutsche mit Nebenwirkungen in Erfurter Freibad

Hohe Temperaturen, kühles Nass – im Freibad wird es voll. Das Erfurter Nordbad lockte schon zu DDR-Zeit mit einer Rutsche. Die hatte es in sich. Anja Derowski erinnert sich:

Das erste sommerliche Wochenende liegt hinter uns. In den Freibädern war gut was los, Nordbad, Möbisburg und das Strandbad Stotternheim erlebten den ersten großen Run des Jahres.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich denke gern an meine Nordbadzeiten zurück. Wenn wir Freunde in den Ferien gleich morgens mit Sack und Pack angerückt sind. Wobei, eigentlich waren wir bescheiden: Handtuch, Decke, Kekse, Äpfel, Getränk. Den Badeanzug hatten wir ja schon an. Wer braucht schon einen zweiten im Rucksack?

Nun, dieses Denken sollte sich als fatal erweisen. Erinnern Sie sich an diese Steinrutsche? Die war gut in die Jahre gekommen und nicht mehr ganz glatt. Rutschhäufigkeit und dünner werdender Stoff korrelierten hervorragend. Natürlich nur begrenzt.

Wann Tag X letztlich kam, konnte man vorher nicht ahnen. Dann gab es nur zwei Möglichkeiten: Den Badbesuch abbrechen oder das Treiben von der Decke aus beobachten. Variante 3 ergab sich beim nächsten Mal – einfach Badeanzug Nummer 2 aus dem Rucksack holen.