Guten Morgen Sandburgen-Zerstörer am See bei Erfurt entdeckt

Stundenlang wurde sie gebaut, die Burg. Der Papa ist stolz, das Kind ein bisschen auch. Und dann? Wird sie zerstört. Wie alle Bauten am Strand nahe Erfurts.

Drei Meter und 40 Zentimeter. Das ist nicht Erfurts größte Sonnenblume, das sind die Maße für Strandburgen auf Nordeney. Dort gibt die Strandordnung vor, dass Strandburgen einen Durchmesser von drei Metern nicht überschreiten dürfen, die Höhe ist auf 40 Zentimeter begrenzt. Nun, ob das auch Sandburgen betrifft, ist ungewiss. Auf Sylt sind Sandburgen ganz verboten.

Gut, dass wir den See in Stotternheim haben. Dort, und auch in anderen Freibädern, nutzen Badebegeisterte die letzten warmen Tage. Ich finde, der See hat seine eigene Atmosphäre. Gerade am Abend leert sich das Gelände schnell. Herrlich ist sie dann, diese Ruhe. Es verändert sich die gesamte Stimmung: Langstreckenschwimmer ziehen ihre Bahnen, das ferngesteuerte Boot wird rausgekramt, die Oma versucht, sich auf ein SUP zu stellen – ohne, dass halb Erfurt lacht. Und der Schwimmmeister? Der dreht seine Runde. Und muss eine undankbare Aufgabe erfüllen: Sandburgen zerstören. Wahrscheinlich oder bestimmt, um der Erosion des Strandes vorzubeugen.

An der Nordsee erledigt das die Flut.