Erfurt. Ab Herbst sollen alle Schüler wieder in der Leipziger Straße unterrichtet werden. Pharmazeutisch-technische Assistenz neu in der Ausbildung

Sanierung der Marie-Elise-Kayser-Schule Erfurt vor Abschluss

Ob naturwissenschaftlich interessiert oder doch eher sozial engagiert, die Erfurter Marie-Elise-Kayser-Schule bietet in den Bereichen Gesundheits- und Sozialwesen ein breites Spektrum an Berufsausbildungen an. Ab dem Herbst sollen dabei sogar die seit Jahren störenden Baugeräusche passé sein.

Auf verschiedenen Etagen stellte sich die Schule zum Tag der offenen Tür den potenziellen künftigen Schülern vor. Das Angebot wurde rege von Jugendlichen und Eltern genutzt, um sich in den ausgeschmückten Schulräumen von Lehrern und Auszubildenden beraten zu lassen. Neben den üblichen Klassenzimmern besticht die Marie-Elise-Kayser-Schule aber vor allem durch ihre Praxisräume in denen beispielsweise ein Zahnarztstuhl mit Menschenattrappe oder aber auch ein Untersuchungsraum mit Röntgengerät aufgebaut ist, um den späteren Arbeitsalltag der Auszubildenden nachzustellen.

Sanierung des Hauses läuft seit dem Jahr 2014

Doch nicht alles ist perfekt. Das Schulhaus befindet sich seit 2014 in Sanierung. Rund ein Drittel des Gebäudes musste aufgrund von maroden Baustrukturen renoviert werden. „Dafür mussten wir leider auch einzelne Fachrichtungen auf andere Schulen auslagern. Aber wir hoffen im Sommer die Bauarbeiten abzuschließen“, sagte die Schulleiterin Silke Knoll.

Die rund 1160 Schüler finden hoffentlich, wenn alles klappt, zum Beginn des neuen Schuljahres an der sanierten Schule wieder Platz. Auf 52 Klassen verteilt, bietet die Schuleinrichtung 15 verschiedene Ausbildungen für Jugendliche ab 16 Jahren an.

Nachwuchs für Angestellte in Apotheken

Ganz neu im Profil der Bildungseinrichtung steht die Ausbildung zur Pharmazeutisch-technischen Assistenz (PTA). Ein großes naturwissenschaftliches Interesse, insbesondere in Chemie, ist Grundvoraussetzung für diese anspruchsvolle Ausbildung, um die Bestellung, Herstellung und Lagerung von Arzneimitteln in Apotheken durchzuführen zu können. Um den ersten Jahrgang dieser Fachrichtung überhaupt unterrichten zu können, wurden extra neue qualifizierte Lehrkräfte aus der Praxis angeworben. So wie etwa die Lehrerin Anne-Grit Unger: „Ich habe bereits 35 Jahre Berufserfahrung in Apotheken. Und jetzt habe ich mich dazu entschieden meine eigenen Erfahrungen an die Schüler weiterzugeben.“

Die PTA-Ausbildung wird zwar auch an drei weiteren privaten Schulen in Erfurt angeboten, ist aber bisher nur an der staatlichen Marie-Elise-Kayser-Schule kostenlos. Um 300 Euro monatlich zu sparen, ist eine Schülerin sogar extra aus Hessen nach Erfurt gezogen.