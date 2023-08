Santiano entert nicht nur den Erfurter Domplatz

Erfurt. Mit ihrem Shanty Rock wollen Santiano am 20. August 2023 zum Open-Air den Erfurter Domplatz entern. Es soll nicht ihr einziger Besuch in Erfurt bleiben.

Noch steht das Konzert auf dem Erfurter Domplatz bevor, da kündigen Santiano schon den nächsten Besuch in Erfurt an: Am 20. August sind sie beim Open-Air-Konzert vor Domkulisse zu erleben auf ihrer Jubiläumstournee 10 Jahre Santiano, da flattert schon ein neuer Termin für 2024 ins Postfach.

2024 will Santiano alte und neue Fans auf der großen Arenatournee begeistern. Angesagt haben sie sich für den 6. Oktober und werden die Erfurter Messe entern. Nun hisst die norddeutsche Band die Segel für ihr nächstes musikalisches Abenteuer. Sie begibt sich auf Erkundungsfahrt in Richtung des sagenumwobenen Doggerlands. Dessen Mythen sind nicht nur Thema ihres neuen, Anfang Oktober erscheinenden gleichnamigen Albums, sondern auch die „Überschrift“ ihrer großen „Auf nach Doggerland!- Tour 2024“. Tickets gibt es ab Mittwoch, 9. August ab 10 Uhr bei www.eventim.de und ab Freitag, 11. August, ab 10 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Wer die Seemannslieder von Santiano schon früher live hören möchte: Unter www.ticketshop-thueringen.de gibt es für das Konzert am 20. August dieses Jahres noch Eintrittskarten. Mit den Broilers (19. August), Clueso (26. - ausverkauft - und 27. August), Roland Kaiser (18. August) und Andreas Gabalier (25. August - ausverkauft) machen Santiano den Domplatzsommer mit ihrem Konzert komplett.

Sieben aufeinanderfolgende Top 1-Alben, mehr als fünf Millionen verkaufte Tonträger, über eine Milliarde Album-Streams, etliche Gold-, Platin- und Diamant-Awards – seit ihrem ersten Longplayer vor etwas mehr als zehn Jahren hat Santiano ein Erfolgskapitel nach dem anderen aufgeschlagen. Auf der Bühne gilt Santiano als echte Urgewalt, deren unbändige Leidenschaft kaum aufzuhalten ist. „Sie leben und lieben, was sie tun und haben in all den Jahren ihres immensen Erfolgs nichts von ihrer Energie eingebüßt“, heißt es in der Ankündigung.