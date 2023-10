Schachteinbruch im Norden Erfurts führt zur Straßensperrung

Erfurt. Ein plötzliches Loch in der Straße, das kam überraschend. Nun sind Teile der Hugo-John-Straße in Erfurt gesperrt.

In Thüringens Landeshauptstadt kam es zu einem Schachteinbruch. Er geschah bereits in der Nacht zum 27. Oktober. Dieser muss nun behoben werden. Der Verkehr wird seit Freitag einspurig über die entgegengesetzte Fahrbahn am Baufeld vorbeigeführt.

Aufgrund der nun dringenden Sanierung von Schachtbauwerken müssen die stadteinwärtigen Fahrspuren der Hugo-John-Straße – vom Henry-Pelz-Platz bis Einmündung Parkplatz Grubenstraße gesperrt werden. Dies geschieht ab 2. November, darüber informiert das Tiefbau- und Verkehrsamt.

Es bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und Rücksichtnahme.

In dem Bereich wird es ohnehin etwas knifflig im Straßenverkehr. Der Bahnübergang in der Salinenstraße ist ab dem 1. November gesperrt. Dort wird bis voraussichtlich 17. November gebaut.