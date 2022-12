Schildbürgerstreich in der Erfurter Altstadt

Erfurt. In einer Gasse in der Erfurter Innenstadt sollen Bäume verschnitten werden. Nur stehen hier gar keine.

In der Pfeiffersgasse unweit des Klein Venedig sorgt ein Schilderwald derzeit für Aufsehen und amüsierte Passanten. Auf den Verkehrstafeln links und rechts am Straßenrand wird auf ein absolutes Halteverbot hingewiesen, das ab Montag, den 12. Dezember 2022 ab 7 Uhr gilt. Ziel sei ein geplanter Baumschnitt in der Gasse zwischen Schlüterstraße und Johannesstraße. Doch wie ein Reporter feststellte, fanden fanden hier am Morgen weder Arbeiten statt, noch gibt es Bäume, die verschnitten werden könnten. Nicht ein einziger. Dabei weisen Zusatzschilder unter dem Halteverbotzeichen auf einen geplanten Baumschnitt hin, was die Schilderanzahl auf insgesamt sechs Stück wachsen lässt.