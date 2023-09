Schlägerei auf Erfurter Domplatz: Sechs Angreifer verletzen junge Männer und stehlen Portemonnaie

Erfurt. Eine Schlägerei auf dem Domplatz in Erfurt eskalierte. Sechs Täter verletzten drei junge Männer und flüchteten.

Zu einer Schlägerei kam es am Freitagabend in Erfurt mit mehreren Verletzten. Am Domplatz waren neun Männer aus unbekannter Ursache in Streit geraten. Dabei schlugen nach den Angaben der Polizei sechs Personen auf drei junge Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren ein.

Eine gebrochene Nase und mehrere leichte Verletzungen waren die Folge. Während der Auseinandersetzung hatte einer der Verletzten zudem sein Portemonnaie verloren. Ein Täter steckte dieses unbemerkt ein. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter. Der 18-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Unterschlagung.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.