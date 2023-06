Schlägerei unter fünf Männern wegen Paketlieferung in Erfurt

Erfurt. Die Männer schlugen aufeinander auch mit einer Metallstange ein. Drei von ihnen wurden verletzt.

Aufgrund einer falsch angenommenen Paketlieferung kam es am Mittwochabend in Erfurt auf einem Firmengelände in der Straße An der Lache zu einer Schlägerei. Wie die Polizei mitteilt, waren fünf Männer im Alter von 27 bis 38 Jahren daran beteiligt. Bei der handfesten Auseinandersetzung kam auch eine Metallstange zum Einsatz. Drei der Männer wurden verletzt. Die Polizei leitete gegen alle Beteiligten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

