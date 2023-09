Schlagernacht in Erfurt: So kommt ihr zu Michelle und Mickie Krause

Erfurt. Parkplatzsuche vorm Konzert – wie nervig. Wie ihr entspannter zur Schlagernacht auf der Messe Erfurt kommt, verraten wir hier.

Eine entspannte An- und Abreise zur Schlagernacht des Jahres in der Erfurter Messe garantieren die Erfurter Verkehrsbetriebe (Evag) am Samstag, 23. September.

Auf der Stadtbahn-Linie 2 kommen Großzüge zum Einsatz. „Zum Ende der Veranstaltung werden zusätzliche Bahnen bereitgestellt“, sagt Evag-Sprecher Hannes Sperling. Die Eintrittskarte ist gleichzeitig Fahrkarte. Sie gilt drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn bis 3 Uhr des Folgetages für Stadtbahn, Bus und Bahn im Stadtgebiet Erfurt (Tarifzone 10). Wer nach der Show nicht gleich nach Hause möchte, kann das Angebot flexibel nutzen.

Die Schlagernacht beginnt 18 Uhr, es werden unter anderem Mickie Krause, Voxxclub, Kerstin Ott, Olaf der Flipper und Michelle erwartet.