Schlagkräftige Argumente zur Weihnachtsfeier: Frau rückt bei Streit in Erfurt mit Baseballschläger an

Erfurt. Ein Streit zwischen zwei Frauen ist in Erfurt aus dem Ruder gelaufen. Alles fing mit der Weihnachtsfeier einer Hausgemeinschaft an.

In der Nacht zu Samstag feierte in Erfurt eine Hausgemeinschaft in der Brühlervorstadt die Vorweihnachtszeit bei heißem Glühwein und kleinem Lagerfeuer. Wie die Polizei mitteilte, vermisste im Laufe des Abends eine der anwesenden Frauen ihr Handy, das sie in der Wohnung ihrer Gastgeberin vermutete. Trotz deren Beteuerungen, weder im Besitz des Handys zu sein, noch daran Interesse zu haben, verlangte die stark angeheiterte Nachbarin die Herausgabe des Mobiltelefons. Um ihrer Stimme mehr Gehör zu verschaffen, wurde zum Anklopfen an der Haustür ein Baseballschläger verwendet.

Durch die eintreffenden Beamten konnte die Ruhe vor Ort wieder hergestellt werden, das Nachbarschaftsverhältnis müssen die ausgenüchterten Damen jedoch selbst wieder aufbessern. Für die nächste Weihnachtsfeier sollte wohl eher auf Kinderpunsch zurückgegriffen werden, empfahl die Polizei.