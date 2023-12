Feuerwehreinsatz in Budapester Straße Schlange überlebt Feuer - 12.000 Euro Schaden bei Wohnungsbrand in Erfurt

Erfurt Nach einem Brand in Erfurt ist eine Wohnung unbewohnbar. Gegen den Wohnungsinhaber wird jetzt wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Bereits am Freitagabend musste die Feuerwehr in den Norden von Erfurt in die Budapester Straße ausrücken. Wie die Polizei am Montag informierte, war der Brand im 6. Obergeschoss eines Gebäudes ausgebrochen. In der Wohnung eines 43-jährigen Mannes sei im Bereich eines Terrariums das Feuer ausgebrochen.

Trotz Löscharbeiten der Feuerwehr entstand durch den Brand ein Schaden von etwa 12.000 Euro. Die Wohnung sei gegenwärtig unbewohnbar. Die Natterschlange im Terrarium überlebte die Flammen. Gegen den Wohnungsinhaber werde nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt, so die Polizei.

