Schmökerbahnen in Erfurt wieder unterwegs

Eigentlich sind sie ja Profis. Doch Tim Gailus und Stefan Peter Andres haben noch mal geübt, denn am Samstag, 14. März, sind sie wieder auf Achse: Im Rahmen der Erfurter Kinderbuchtage sind auf den Linien 2, 4 und 6 die Schmökerbahnen unterwegs.

Los geht es ab 10 Uhr am Angerkreuz, doch bereits ab 9.30 Uhr gibt es Luftballons und Informationen bei der Maus. Der Eintritt ist für Erwachsene und Schulkinder mit gültiger Fahrkarte frei. Zusteigen kann man überall, denn zwei Stunden lang werden Geschichten vorgelesen.

Die Geschichten von Tilda Apfelkern, das Muffelmonster und Lotta warten

Auf der Stadtbahn-Linie 2 liest KIKA-Moderator Tim Gailus Geschichten rund um Tilda Apfelkern vor. Stefan Andres von der FH Erfurt erfüllt die Muffelmonster-Bahn auf der Linie 4 mit Leben. Alexandra Kehr vom Theater Erfurt lässt die Abenteuer von Lotta auf der Stadtbahn-Linie 6 lebendig werden.

Auf der Stadtbahn-Linie 2 fährt sogar ein Gebärdensprachdolmetscher mit. Denn die „Schule am Südpark“ (Staatlich überregionales Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Hören) ist mit im Boot. Im Vorfeld haben die Kinder die Geschichten gelesen und im Kunst- und Werkunterricht kreativ aufgearbeitet. Die Ergebnisse können am Samstag in den Bahnen bewundert werden.

Autorin Antje Babendererde stellt „Schneetänzer“ vor

Für Leseratten ab 14 Jahren gibt es derweil schon am Donnerstag was zu erleben: Die gebürtige Thüringerin und Autorin, Antje Babendererde, stellt am Donnerstag in der Kinder- und Jugendbibliothek ihren neusten Jugendroman „Schneetänzer“ vor. In ihrem aktuellen Werk erwartet den Leser ein weiteres bildgewaltiges, fesselndes und magisches Survival-Abenteuer, verknüpft mit einer epischen Liebesgeschichte.

Alles, was Jacob über seinen Vater weiß, hat ihm seine Mutter erzählt. Dass sie ihn sein Leben lang belogen hat, erfährt er ausgerechnet von seinem Stiefvater, den er hasst. Was bleibt Jacob also übrig, als in die kanadische Wildnis zu reisen, ans andere Ende der Welt, um die wahre Geschichte seines Vaters und damit auch seine eigene zu erfahren? Denn wie willst du entscheiden, wer du bist, wenn du nicht weißt, wo du herkommst?

Die Lesung beginnt am Donnerstag, 12. März 2020, um 16:00 Uhr in der Kinder- und Jugendbibliothek in der Marktst. 21. Die Veranstaltung eignet sich für alle Lesebegeisterten, ab 14 Jahren. Tickets können für fünf Euro auf der Internetseite der Erfurter Kinderbuchtage erworben werden.

