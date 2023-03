Unbekannte erbeuteten am Montag Schmuck im Wert von 10.000 Euro aus Privatwohnung in Erfurt. (Symbolbild)

Schmuck im Wert von 10.000 Euro: Diebe steigen am helllichten in Wohnung in Erfurter Altstadt ein

Erfurt. Am Montag verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Wohnung in einem Erfurter Mehrfamilienhaus und flohen mit reicher Beute.

Wie die Polizei mitteilte, sind am Montag Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Erfurter Altstadt eingebrochen. Nachdem sie die Tür gewaltsam öffneten, durchwühlten sie die Wohnung nach Wertgegenständen. Dabei erbeuteten sie Elektroartikel, Bargeld und Goldschmuck im Gesamtwert von knapp 10.000 Euro.

Der Schaden an der Wohnungstür wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte am Tatort umfangreiches Spurenmaterial und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

