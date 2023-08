Schmuck-Kunst wird im Erfurter Angermuseum gezeigt

Erfurt. Zwei Wochen lang haben Schmuckkünstler aus aller Welt in Erfurt kreativ zusammengearbeitet. Die Ergebnisse sind jetzt im Angermuseum zu sehen.

Die Ausstellung zum 19. Erfurter Schmucksymposium ist im Angermuseum eröffnet worden. Sie vereint Arbeitsergebnisse des Schmuckkünstlertreffens, das vom 12. bis 27. August in den Künstlerwerkstätten der Stadt Erfurt stattfand. Zu Gast waren Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland sowie aus Japan/Dänemark, der Slowakei, Portugal und Neuseeland.

Neben der Herstellung von fertigen Werkstücken, Arbeitsproben oder Skizzen war das Kennenlernen neuer Werkstoffe oder technischer Verfahren und der praktische Erfahrungsaustausch über Ländergrenzen hinweg Ziel des Projekts. Die neuen Künstlerwerkstätten der Stadt Erfurt mit ihren Schmuckarbeitsplätzen, einer geräumigen Metallwerkstatt und dem Großraumatelier boten hierfür beste Voraussetzungen.

Die Schau ist bis 24. September im Angermuseum zu sehen. Eine öffentliche Führung durch die Ausstellung findet am Donnerstag, 7. September, um 16 Uhr statt. Am Mittwoch, 20. September, wird in der kostenlosen Kunstpause um 13 Uhr ein Objekt aus dem Symposium vorgestellt. Veranstalter des Erfurter Schmucksymposiums ist der Verband Bildender Künstler Thüringen.