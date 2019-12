Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schreiender Mann mit Baseballschläger - Reh vor Einkaufscenter - Audi gestohlen

Betrunken über Domplatz

Betrunken fuhr eine 23-Jährige heute früh mit einem E-Scooter auf dem Domplatz. Das Alkoholmessgerät zeigte fast 0,8 Promille an. Die junge Frau bekam eine Anzeige und musste den E-Scooter stehen lassen.

Reh vor Einkaufscenter: Ausweichmanöver endet am Baum

Ein Reh sorgte am Montagabend in der Nähe vom Moskauer Platz in Erfurt für einen Verkehrsunfall. Das Reh war auf dem Parkplatz eines Einkaufcenters plötzlich vor einem Kleintransporter über die Straße gelaufen, so dass der 20-jährige Fahrer versuchte auszuweichen. Das Ausweichmanöver endete vor einem Baum. Der Kleintransporter wurde .

Auf Bargeld aus

Auf Bargeld hatten es offensichtlich Diebe abgesehen, die am Wochenende in der Konrad-Zuse-Straße in Erfurt den Münzautomaten einer Gemeinschaftswaschmaschine stahlen. Vermutlich agierten die Täter zu zweit. Der Automat wurde von der Wand gehebelt und samt dem Inhalt mit Bargeld aus dem Keller getragen. Über die Schadenshöhe und dem Wert der Beute liegen der Polizei bislang noch keine Angaben vor.

Mann torkelt mit Baseballschläger schreiend durch Erfurt

Über Notruf erreichte die Polizei am Montagmittag der Notruf eines besorgten Zeugen, der mitteilte, dass ein Fußgänger am Papiermühlenweg in Erfurt torkelnd und schreiend mitten auf der Straße lief. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und konnte den Mann wenig später auf dem Parkplatz eines Supermarktes feststellen. Er lief mit einem Baseballschläger und vollen Bierflaschen in den Händen in drohender Haltung auf die Polizisten zu. Nachdem die Beamten ihn aufforderten den Baseballschläger fallen zu lassen, leistete der Mann Folge. Er wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Dabei leistete der 31-Jährige heftigen Widerstand und trat auf einen der Polizisten ein, der dabei leicht verletzt wurde. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Audi gestohlen

In Ilversgehofen verschwand am Wochenende ein grauer Audi A4 Avant von einem Parkplatz. Das Auto war erst vier Jahre alt. In dem Wagen befanden sich noch ein Tablet iPad und ein Laptop im Wert von 900 Euro. Zu dem Diebstahl muss es am Samstag tagsüber gekommen sein. An dem Auto befanden sich Kennzeichen aus dem Vogtlandkreis, die mit V begannen. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Nord, unter Tel. 0361/ 7840-0, unter Angabe der Vorgangsnummer 308671 entgegen.

Zigarettenautomat mit Zigaretten für 1100 Euro gestohlen

In einem Gebäude in der Lucas-Cranach-Straße fiel am Montagvormittag der Diebstahl eines Zigarettenautomaten auf. Die Täter gelangten vermutlich Sonntagnacht unbemerkt in das Haus und trugen den kompletten Automaten mit dem Inhalt von Tabakwaren im Wert von ca. 1.100 Euro weg. Der Wert des Automaten wird auf ca. 4.400 Euro geschätzt. Wer hat möglicherweise etwas Verdächtiges gesehen und kann Hinweise geben? Die Polizei nimmt Hinweise unter Tel. 03634/ 336-0 entgegen.

